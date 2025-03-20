Antalya’da kamyonete arkadan çarpan ve hurdaya dönen lüks otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Döşemealtı istikametine seyir halinde ki Orçun Ergün idaresindeki 07 BBB 15 plakalı Audi marka lüks otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki Y.B.’nin kullandığı 07 CAC 690 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Aşırı süratli olduğu öğrenilen Ergün’ün kullandığı aracın çarptığı kamyonet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında ki bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi.

1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hurdaya dönen lüks araç sürücüsü Orçun Ergün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürçüşü Y.B. ve yolcu olarak bulunan M.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken, Orçun Ergün’ün cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.