Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarmanın bir işletmeye gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ilçedeki bir işletmeye operasyon düzenledi. İşletmede yapılan aramalarda, 700 elektronik sigara, 30 sigara likiti ve 150 bandrolsüz ısıtılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.