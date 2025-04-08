Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, Antalya’da ebeler için kapsamlı eğitim programı başlatıldı. Eğitimlerle, normal doğumun teşviki ve anne-bebek sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, Antalya’da ebeleri kapsayan eğitim programı başladı. Antalya Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen program, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gerekli eğitimler başarıyla tamamlandı

Programa; Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, hastane yönetimi ve çok sayıda ebe katıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programına, Antalya’yı temsilen bir Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve dört eğitimci ebe katılarak, Ocak ayında gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, Antalya’daki ilk yerel eğitim programı da başlatılmış oldu.

Program ebelerin bilgi-becerilerinin güncellenmesini amaçlıyor

Eğitim programı doğal doğumun teşvik edilmesi, normal doğuma yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve ebelerin bilgi-becerilerinin güncellenmesini amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen program, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayacak.

Her eğitim programında 60 ebe yer alacak

Antalya’da görev yapan tüm ebeleri kapsayan eğitimler, üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek. İlk grup eğitimleri 7-11 Nisan, ikinci grup 14-18 Nisan ve üçüncü grup ise 5-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Her eğitim programında 60 ebe yer alacak.

Normal doğum oranlarını artırarak sezaryen oranlarını düşürme hedefleniyor

Bir hafta sürecek eğitimlerde, tecrübe paylaşımı, hukuki süreçler ve uygulamaya dönük başlıklarda sunumlar gerçekleştirilecek. Alanında uzman akademisyen ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla yürütülen eğitimlerin, normal doğum oranlarını artırarak sezaryen oranlarını düşürmeye ve sahadaki uygulamalarda ebelerin daha bilinçli ve etkin görev almalarına katkı sağlaması bekleniyor.