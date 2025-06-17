Manavgat Ulualan Halk Plajı’nda yumurtlamak için sahile çıkan ve uydu takip cihazı takılan iki deniz kaplumbağası, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde, doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla Ulualan Halk Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yumurtlamak için karaya çıkan iki dişi deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıldı. Çip takma işleminin ardından kaplumbağalar, alkışlar eşliğinde denize bırakıldı.

Etkinlik kapsamında, su altı görüntüleme uzmanı Tahsin Ceylan’ın "Akdeniz’de Tehlike Altındaki Denizel Türler - Deniz Kaplumbağaları ve Deniz Çayırları" başlıklı fotoğraf sergisi de açıldı. Sergi, deniz canlılarının karşılaştığı tehditlere dikkat çekti.

760 bini aşkın yavru denizle buluştu

Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, Türkiye kıyılarındaki 20 önemli yuvalama alanının titizlikle korunduğunu belirterek, "2024 yılı itibarıyla 568 bin 904’ü Caretta caretta, 19 bin 520’si Chelonia mydas olmak üzere toplam 760 bin 424 deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaşmıştır. Bu rakamlar, yürütülen koruma çalışmalarının başarısını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Terzioğlu, uydu takip cihazı takılan kaplumbağalardan elde edilecek verilerle göç ve yaşam rotalarının izleneceğini belirterek, "Bu sayede sürdürülebilir koruma stratejileri için kilit rol oynayacak bilimsel veriler elde edeceğiz. Bu çalışmalar gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Denizler kaplumbağalarıyla daha güzel, ekosistemde onlarla daha güçlü" diye konuştu.

"100 bine yakın kaplumbağayı denizle buluşturduk"

TÜPRAG Metal Madencilik Çevre Müdürü Jale Şakıyan Ateş, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Şimdiye dek 2 bin 500 yuva koruma altına alındı, 100 bine yakın kaplumbağa denizle buluştu. Projede 200’ü aşkın bilim insanı ve gönüllü görev aldı. Antalya’daki ilkokul ve ortaokullarda kaplumbağaların korunması konusunda farkındalık eğitimleri düzenledik" şeklinde konuştu.

TÜPRAG Kıdemli Çevre Mühendisi Gözde Uyar ise "Biyoçeşitlilik hem gezegenimiz hem de insanlık için hayati önemde. Bu projeye katkı sunmak benim için büyük bir onur. Benzer projelerin çoğalmasını ve diğer firmaların da benzer sorumluluklar üstlenmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler doğa için çalışıyor

Projede gönüllü olarak görev alan Eyyüp Can Bardak, "Yaklaşık 45 gönüllüyle birlikte, sahada kaplumbağa yuvalarını koruma çalışmalarının yanı sıra kamp alanımızı temiz tutmak için de çaba gösteriyoruz. Gönüllülerin 15’e yakını Avrupa Birliği ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Bu süreç hem doğaya katkı sunmamızı hem de kişisel gelişimimizi sağlıyor" dedi.

Fransa’dan etkinliğe katılmak için gelen gönüllü Matthieu Faverolle ise şu ifadelere yer verdi: "Sahilde kaplumbağa yuvalarını tespit etmek, korumak ve temizlik gibi görevlerde yer alıyoruz. Burada farklı kültürlerden insanlarla bir arada olmak, iletişim becerilerimi ve yabancı dilimi geliştirmeme büyük katkı sağladı. Bu proje sayesinde çok şey öğrendim."

Etkinliğe geniş katılım sağlandı

Etkinliğe, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Mustafa Deniz, Manavgat Sahil Güvenlik Komutanı SG Gv. Asb. Üçvş. Samet Nuri Yılmaz, EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan, TÜPRAG yetkilileri, Kızılağaç Ünal Akpınar İlköğretim Okulu öğrencileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.