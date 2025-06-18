Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil ev ile park halindeki traktör yanarak kül oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Serik’e bağlı Burmahancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yapıyı sardı. Alevler, evin önünde park halindeki traktöre de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanamayan yangında ev ile traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.