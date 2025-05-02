Antalya’nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’ndeki tarihi 4 kubbeli su sarnıcı aslına uygun restore ediliyor.

Yaklaşık 300 yıllık tarihi su sarnıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği’nin ortak çalışmasıyla aslına uygun restore ediliyor. 2024 yılında ASAT Genel Müdürlüğü bünyesine geçen, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca 2012 yılında tescillenen yapı için restorasyon, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Projenin detaylarını paylaşan ASAT Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, "Tarihi su yapılarının korunarak geleceğe aktarılması için koruma-kullanım dengesini gözeterek çalışmalar yürütüyoruz. Yapının restitüsyon, rölöve ve restorasyon projeleri tamamlanacak, ardından çevre düzenlemesi yapılacak" dedi. ASAT Harita Kadastro Teknikeri Tayfun Mercan ise yapının geçmişte kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirtti. Mercan, "Sarnıcın içi çöplük haline gelmişti, çevresi ise harabeye dönmüştü. Önce yapıya ulaşımı sağlayan yol açıldı, ardından iç temizlik yapıldı ve güvenlik amacıyla çevresi çitle kapatıldı" diye konuştu. Projede görev alan mimar Döne Rabia Bakır Yılmaz sarnıcın mimari açıdan eşsiz olduğuna dikkat çekerek, "Yapının üç boyutlu taraması yapıldı. Bu yapı, iklim değişikliğiyle birlikte suyun daha dikkatli depolanması gerekliliğini hatırlatıyor. Restore edilerek su sarnıcı olarak da işlevini sürdürecek" dedi. Araştırmacı-yazar Giray Ercenk de sarnıcın Antalya kırsalında eşi benzeri olmadığını belirterek, "Yörüklerin kullandığı bu yapı, 90’ı aşkın sarnıçtan farklı olarak dört kubbeye sahip. Bu özel yapının gün yüzüne çıkarılması kültürel açıdan büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tarihi su sarnıcı, yürütülen titiz çalışmaların ardından hem kültürel miras hem de işlevsel bir yapı olarak Antalya’ya kazandırılacak.