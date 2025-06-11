Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, Alanya Çevre Haftası Etkinlikleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Vizyonumuz; sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenmektir. Daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir Alanya için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi öncülüğünde doğanın korunmasına dair yürütülmekte olan çalışmaların esas alındığı Çevre Haftası Etkinlikleri Ödül Töreni gerçekleştirdi ve çevre konu başlıklı sergi alanı ziyarete açıldı. Müzik söylemi başlayan programda konuşan; ALÇED Başkanı Kayhan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Albay, çevre odaklı çalışmaları ve duyarlı bir nesil yetişmesi için yapılan katkılar nedeniyle Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çevre konulu sergiler açıldı

Tören alanında vatandaşların ziyaret etmesi için çevre konu başlıklı sergiler ziyarete açıldı. Çevre Festivali Resim Yarışması Sergisi, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi "Atıktan Sanata" Projesi Sergisi, Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Tasarımları Sergisi, En Güzel Balkon Bahçe Yarışması Sergisi sanatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, alandaki eserleri inceledi ve eser sahipleri ile sohbet etti. Başkan Özçelik, Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mustafa Oktay ve Galip Dere Plajı’ndan toplanan atık yalos dallarından birer sanat eseri oluşturan 13 öğrenciye teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Özçelik: Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun temelidir

Alanı dolduran çevreci vatandaşlara ve öğrencilere seslenen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bugün burada, yalnızca çevre bilincini hatırlamak için değil; doğaya karşı sorumluluğumuzu daha yüksek bir bilinçle sahiplenmek için bir aradayız. Doğaya sahip çıkmak, artık bireysel bir tercih değil, toplumsal bir görevdir. Alanya Belediyesi olarak vizyonumuz; sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenmektir. Daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir Alanya için kararlılıkla çalışıyoruz. Çocuklarımıza nefes alınabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, bugün attığımız her adımın, yarına yön verdiğini unutmamalıyız. Unutmayalım, çevreye gösterdiğimiz özen, aslında geleceğe yazdığımız bir mektuptur. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun temelidir. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bin 108 kilogram atık pil toplandı

2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılında Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaların ödül töreni alkışlar eşliğinde gerçekleştirildi. Alanya’da bulunan okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında ilçe genelindeki 175 okuldan 1108 kilogram atık pil toplandığı açıklandı. Atık Pil Toplama Kampanyası’nda üçüncülük ödülü 100 kilogram atık pil toplayan Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu’na, ikincilik ödülü 155 kilogram atık pil toplayan İncekum Esentepe Ortaokulu’na, birincilik ödülü ise 165 kilogram atık pil toplayan Avsallar Alaaddin Keykubat İlkokulu’na verildi.

En güzel balkon ve bahçe ödülleri sahiplerini buldu

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Çevre bilincini geliştirmek, vatandaşlara yeşili sevdirmek, kendi yaşam alanlarında da bitkisel düzenlemelerle ve süslemelerle nefes alıp rahatlayabilecekleri alanlar oluşturmanın kolaylığını gösterebilmek olan yarışmanın ödülleri protokol üyeleri tarafından kazananlara takdim edildi. Jüri üyelerinin yaptığı titiz incelemeler sonrası En Güzel Balkon kategorisinde birinci Kübra Doğan, ikinci Yıldız Erkan, üçüncü ise Fatma Duyar olurken; Nazire Öç, Cuma Özkorkmaz ve Leyla Aslan mansiyon ödülü kazandı. En Güzel Bahçe kategorisinde birinci Fatoş Boz, ikinci Neziha Kaya ve üçüncü Fatma Ünal ödüllerini alırken; mansiyon ödülleri Mehlika Haboğlu Görgün, Leyla Yıldız, Dilek Albayrak ve Tuba Nur Demir’e verildi.

"Sıfır Atık" ana başlığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Sıfır Atık Yarışması Antalya birincisi Atıktan Sanata İleri Dönüşüm okul öncesi kategorisinde ‘Oltaya-Ağa Takılan Balık’ isimli çalışmasıyla Özel Alanya Doğa Koleji anasınıfı öğrencisi Mehmet Deniz Şentürk, Sıfır Atık Yarışması Antalya birincisi çizgi roman kategorisinde "Fark Oluşturmak" isimli çalışmasıyla Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hatice Eda Yaman, Sıfır Atık Yarışması Antalya ikincisi Atıktan Sanata İleri Dönüşüm kategorisinde "Balık Tablosu" isimli çalışmasıyla Nimet Alaattinoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Muhammet Metehan Ertunç’a ödülleri verildi.

Alanya Belediyesi yeni hizmet binası arkasında gerçekleştirilen törene; Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Albay, Alanya Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.