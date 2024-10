Antalya’da, Cumhuriyet’in 101. Yılı dolayısıyla Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama mesajları yayımladı. Vali Şahin, “Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü hepimizin ortak parolasıdır” açıklamasında bulunurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolü olan “ Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı, geleceğimizin de en büyük güvencesidir” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalyalı yöneticiler kutlama mesajları paylaştı.

“Atatürk’ün sözü hepimizin ortak parolasıdır”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet’in ortak eser ve ortak miras olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetin ışığı yolumuzu aydınlatmaya, bizi her adımda daha ileriye götürmeye devam edecek. Bizler de ecdadımızın kahramanlıklarla yoğurduğu şanlı tarihimizi taçlandırmaya, parlak bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, bilimde, teknolojide, sanatta daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Yarınki Büyük ve güçlü Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü hepimizin ortak parolasıdır. Milli birliğimize, milli değerlerimize, milli teknolojimize kasteden her türlü dahili ve harici bedhahlara karşı istiklal ve cumhuriyetimizi müdafaa edeceğiz. Ay yıldızın gölgesinde bir ve beraber duracağız. Sevgiyle, sabırla, emekle, umutla, gururla, gençlerimizin yolunu aydınlatan Cumhuriyet ışığını elden ele, gönülden gönle taşıyacağız.”

“Cumhuriyet en büyük hazinemizdir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet’in ilanının en büyük zafer olduğuna işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolü olan Cumhuriyet en büyük hazinemizdir. Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur.”

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Cumhuriyet’i 101. Kez kutlamaktan kıvanç duyduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Eşsiz devlet adamı Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyetimiz, sadece bir yönetim şekli değil, her yönüyle tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma ve kahramanlık hamlesidir. Getirdiği yenilikler ile bilime, akılcılığa, demokrasiye ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye’nin mayasını oluşturmuştur. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize, tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacağız. Büyük Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 10.Yıl Nutkunda necip milletimize seslendiği gibi; “Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.”

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise “Cumhuriyet, büyük fedakarlıklarla, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulmuş, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın teminatı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu değerli mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur” açıklamalarında bulundu.

TESK Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, mesajında Türk milletini hiçbir gücün yıldıramayacağının altını çizerek geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dere, “Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 101. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Her 29 Ekim’de olduğu gibi bugün de bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında buluşuyoruz. Özellikle ülkemize yönelik hain planların yapılmaya çalışıldığı bugünlerde her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetlenmeliyiz. Vatanımızı bölmek, ezanlarımızı susturmak, bayrağımızı gökten indirmek isteyen hainlerin karşısında yek bir vücut halinde durmalıyız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacak değerlerimize daha çok sarılacağız” ifadelerini kullandı.