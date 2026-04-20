Antalya'da 3 yıl önce Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova'nın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, evin perdesinin dışarıdan tutuşturulması sonucu yangının çıktığı değerlendirilirken, tutuklu sanıklar hakkında 'canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta bulunan gecekonduda, 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğu belirlendi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada dosya, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başka bir olayı araştırdığı sırada ulaştığı bilgiler doğrultusunda yeniden ele alındı. Shermetova ile Barış'ın öldürülmüş olabileceği yönündeki bilgi üzerine derinleştirilen çalışmada, Muharrem Barış ile İsmail Ö'nün arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, olay günü İsmail Ö'nün, Barış'ın kaldığı evin perdesini pencere dışından tutuşturduğu, yangının bu şekilde çıktığı, Mehmet U. ile suça sürüklenen çocuklar M. Ç. ve Z. H. da olayın farklı aşamalarında yer aldığı yönünde değerlendirme yapıldı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan İsmail Ö. ile Mehmet U'nun ifadeleri alınırken, iki şüpheli de tutuklandı.

'Yangının evdeki elektrik aksamından çıkmadığı kanaatine varıldı'

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tüm soruşturma evrakı ile birlikte elektrik prizlerinden alınan kabloların Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından incelendiği, düzenlenen raporda elektriksel bir arıza tespit edilemediği kaydedildi. Bu nedenle yangının evde bulunan elektrik aksamından kaynaklanmadığı, dışarıdan gerçekleşen bir müdahale sonucu çıktığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İddianamede, müştekiler Damla Barış ile Ebru Biçer'in, babaları Muharrem Barış'ın bulunduğu evin İsmail Ö. ve M. Ç. tarafından yakıldığı yönündeki beyanlarının da dosyaya girdiği ifade edildi. Mağdur Ebru Biçer'in beyanında, kardeşi Damla Barış ile birlikte daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları dilekçeyi tekrar ettiğini söylediği, ses kaydında ismi geçen İsmail Ö. ve M. Ç.'den şikayetçi olduğunu belirttiği de dosyada yer aldı.

Mağdur Damla Barış'ın ifadesinde ise, ölen Muharrem Barış'ın öz babası olduğu, babasının Berna Shermetova ile birlikte aynı evde yaşadığı, olaydan sonra kardeşi Fırat Orhan'ın kendisine 'evi perdeyi ateş vererek İsmail Ö'nün yaktığını' söylediği aktarıldı. Damla Barış, ayrıca babasının İsmail Ö'ye uyuşturucu verdiğini, İsmail'in eve sık sık geldiğini, babasıyla bu nedenle kavga ettiklerini ve Mehmet U'nun da İsmail'le birlikte gezdiğini beyan etti.

'Perdeyi tutuşturduğunu, evdekilerin öldüğünü söyledi'

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Uğur G., İsmail Ö. ile arkadaş ortamında tanıştığını belirterek, 2023 yılının ilk aylarında İsmail Ö'nün yanına gelerek olayı anlattığını söyledi. Uğur G. ifadesinde, 'İsmail yanıma gelerek, Muharrem Barış ile tartıştığını ve çok sinirlendiği için kalmış olduğu evin perdesini tutuşturduğunu, çıkan yangında da evdekilerin öldüğünü söyledi. Ben İsmail'e neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, o da bana, 'Böyle olacağını bilmiyordum' dedi' beyanında bulundu.

Dosyada yer alan ses çözümleme tutanağında da kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir erkek ile kadın sesinin, 'evin yanmasında ya İso ve Mürüvvet'in parmağı var, İso çakmağı çakmış perdeyi yol almışlar oradan' şeklinde konuştuğunun görüldüğü aktarıldı.

'İsmail, itfaiyeyi arayın yangın var dedi'

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında ayrı soruşturma yürütülen M. Ç.'nin ifadesinde, olay günü İsmail Ö. ile ilk kez buluştuğunu, beyaz bir araçla Antalya içinde dolaştıklarını, daha sonra araçla bazı yerlere uğradıklarını ve son olarak bir yere gittiklerini anlattığı kaydedildi. M. Ç. ifadesinde, 'İsmail araçtan tek başına indi, 10-15 dakika sonra elinde çakmaklar ve kredi kartlarıyla geri döndü. Ardından aracı kullanan Mehmet U'ya 'sür, sür' dedi ve bir süre sonra itfaiyenin aranmasını isteyerek 'itfaiyeyi arayın, yangın var deyin gibi bir şeyler' dedi' şeklinde konuştu.

M. Ç, daha sonra Belek'e gittiklerini, burada İsmail ile Mehmet'in kendi aralarında konuştuklarını, ne konuştuklarını duymadığını, yaklaşık bir hafta sonra Antalya'ya döndüğünde İsmail ile Mehmet U'nun buluştukları sırada İsmail'in 'bir ev yaktığını' anlattığını söyledi. M. Ç., 'Evin içinde birilerinin olduğundan bahsetmedi. Benim Berna ve Muharrem'in ölümüyle ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında ayrı soruşturma yürütülen Z. H'de ifadesinde, olay gecesi İsmail ve Mehmet ile birlikte araçta bulunduğunu, Kepez'e giderken arabanın içinde uyuyakaldığını, 10-15 dakika sonra İsmail'in yeniden araca geldiğini, bir süre sonra sabaha karşı otobanda giderlerken İsmail'in aracı durdurup 'gittikleri evi yaktığını' söylediğini anlattı. Yangında iki kişinin öldüğünü ise haberlerden öğrendiğini belirten Z. H., olayla ilgisinin olmadığını savundu.

'Z. H. benim eski kız arkadaşımdı, ifadesi bu nedenle olabilir'

Şüpheli Mehmet U. ise savunmasında, daha önce bu dosyada tanık olarak ifade verdiğini, neden şüpheli olarak dinlendiğini anlamadığını söyledi. Maktul Muharrem'i tanıdığını, kendisine borcu bulunduğunu ancak aralarında husumet olmadığını ileri süren Mehmet U, olay günü İsmail, M. Ç. ve Z. H. ile beyaz araçla gezdiklerini, bir süre sonra Mazi Dağı'nda bulunduklarını, daha sonra birlikte Serik'e gidip dolaştıktan sonra Antalya'ya döndüklerini söyledi.

Mehmet U., 'Ben Muharrem ile Berna'nın öldüğünü internetten öğrendim. Bütün gün Z. H. ile birlikteydik, hiç yanımdan ayrılmadı. Z. H. benim eski kız arkadaşımdı, kendisiyle kavgalı ayrıldık, bu nedenle benim hakkımda ifade vermiş olabilir. Mürüvvet'in de ifadesini kabul etmiyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

İsmail Ö. suçlamayı reddetti

Şüpheli İsmail Ö. ise savunmasında, maktulleri ve dosyadaki diğer şüphelileri tanıdığını, olay günü Mehmet U., Z. H. ve M. Ç. ile birlikte buluştuklarını doğruladı. Önce Mehmet ile Z. H.yi Mehmet'in bir arkadaşının evine bıraktıklarını, ardından M. Ç. ile birlikte annesinin Konuksever Mahallesi'ndeki evine gittiklerini, burada üzerini değiştirdikten sonra Mehmet ile Z. H'yi tekrar alıp Serik'e gittiklerini anlattı.

İsmail Ö. savcılık ifadesinde, 'Ben hakkımda neden suçlama yapıldığını anlamış değilim. Muharrem ve Berna'nın ölümüyle bir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede, kriminal rapor, müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilerin birbirleriyle çelişen savunmalarının birlikte değerlendirildiği, yangının kasten çıkarılarak maktullerin ölümüne sebebiyet verildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Savcılık, şüpheli İsmail Ö'nün maktul Muharrem Barış'tan uyuşturucu alışverişinden kaynaklı alacağının bulunması nedeniyle olay günü Mehmet U. ile birlikte Muharrem'in kaldığı eve gittiğini, evi yaktığını, Mehmet U'nun da bu eyleme iştirak ettiğini değerlendirdi.

İddianamede, iki şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Muharrem Barış ile Berna Shermetova'ya karşı 'canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme' ve maktul Muharrem Barış'a yönelik 'yangın çıkarmak suretiyle mala zarar verme' suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Savcı, İsmail Ö. ile Mehmet U'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame doğrultusunda davanın ileriki günlerde görülmesine başlanacak.