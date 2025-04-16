Antalya’nın Kaş ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Doğantaş Mahallesi Somaklı Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Doğuş’a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları sevk edildi.

Ekiplerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.