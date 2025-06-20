Antalya’da 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 205 kişi tutuklandı.

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince son 1 haftada asayiş suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü. "Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" başta olmak üzere birçok olayın aydınlatılması kapsamında 266 bin 353 kişi hakkında sorgulama yapıldı. Yapılan işlemlerde 516’sı aranan şahıs olmak üzere toplam bin 825 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 205 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde 50 bin 831 otomobil ve motosiklet incelendi. Çalıntı, hacizli ya da yakalama kaydı bulunan toplam 24 araç ele geçirildi.

Kamu güvenliğini sağlama amacıyla sürdürülen kontrollerde de 179 geçici konaklama yeri ve 87 kiralık araç firması denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Öte yandan "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçuyla ilgili 6 ayrı olayda 24 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 194 şahsa idari para cezası kesildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında yapılan aramalarda 36 adet ateşli silah, 201 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 5 kesici alet ele geçirildi.