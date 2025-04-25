Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Julia Simpson ile turizmin geleceğini ele aldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın küresel ölçekte sürdürülebilir turizmin öncü şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı ve CEO’su Julia Simpson ve Coral Travel holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş’ı makamında ağırladı. Başkan Muhittin Böcek ile WTTC Başkanı Julia Simpson arasında gerçekleşen buluşmada turizmin geleceği ve Antalya’nın bu gelecekteki stratejik konumu ele alındı. Başkan Muhittin Böcek, WTTC’nin davetiyle 28-29 Eylül 2025 tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Zirvesi’nde Antalya’yı temsilen bir sunum gerçekleştirecek. Muhittin Böcek’in Roma’da yapacağı sunum ile Antalya’nın küresel turizm politikalarına yön veren şehirler arasına adını yazdırması için fırsat olarak değerlendiriliyor.

WTTC İLE ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

Başkan Muhittin Böcek, WTTC iş birliğiyle önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Başkan Böcek, “Yeşil etkinlik takvimi ile çevreci etkinliklerin desteklenmesi, dijital turizm platformu kurulumu ile ziyaretçi deneyiminin süreç boyunca sürdürülebilir ve yenilikçi hâle getirilmesi, kadın girişimciliği ve yerel kültür eksenli projelerle toplumsal kapsayıcılığın artırılması ve WTTC Akdeniz Bölge Ofisi’nin Antalya’da açılması için girişimlerde bulunulması adına çalışmalar yapacağız” dedi.

EKONOMİK VERİLERİ PAYLAŞTI

WTTC Başkanı Julia Simpson, Antalya’ya özellikle Başkan Muhittin Böcek ile görüşmek için geldiğini belirterek, Antalya’nın sürdürülebilir turizmde sergilediği vizyonun dikkat çekici olduğunu ifade etti. Ayrıca, WTTC’nin Türkiye turizmi hakkında güncel ekonomik öngörülerini de paylaştı. Julia Simpson, “Önümüzdeki dönemde turizmin Türkiye ekonomisine 5,2 trilyon TL katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu rakam Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde12’sine karşılık geliyor ve 3,3 milyon kişilik istihdam yaratma potansiyeli taşıyor. Türkiye’nin güçlü bir şekilde büyüdüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, WTTC Başkanı Julia Simpson ile bir süre görüşerek, ziyaret anısına hediye takdim etti.