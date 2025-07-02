Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Antalya Kütüphanesi, 1 Temmuz itibarıyla online randevu sistemine geçti. Yeni uygulama sayesinde kütüphane kullanıcıları, çalışma alanlarını önceden ayırtarak daha düzenli ve sakin bir ortamda ders çalışma imkanı bulacak.

Kepez ilçesinde hizmet veren Antalya Kütüphanesi, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım attı. 1 Temmuz itibarıyla devreye alınan online randevu sistemi sayesinde, ziyaretçiler artık kütüphane içinde kendilerine özel çalışma alanlarını önceden ayırtabilecek. Yeni uygulama, sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı arayan öğrenciler ve araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayacak.

İlk adımda, kullanıcıların E-Devlet üzerinden kütüphane üyeliği oluşturması gerekiyor. Üyelik işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/kepez-belediyesi-kutuphane bağlantısı üzerinden yapılıyor. Üyelik sonrasında, "Cep Kütüphanem" uygulaması ile 4 saatlik seanslar şeklinde rezervasyon yapılabiliyor. Rezervasyon yapan kullanıcıların, oturum başlangıcından itibaren en geç 15 dakika içinde QR kodlarını okutması zorunlu. Kod okutulmadığı takdirde rezervasyon otomatik olarak iptal ediliyor ve kullanıcı, 24 saat boyunca yeni rezervasyon yapamıyor. 3-7 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri, Çocuk Kütüphanesi’ni her gün 10.00-19.00 saatleri arasında rezervasyonsuz ziyaret edebiliyor. Ancak, çocuklara özel etkinliklerde yine rezervasyon şartı aranıyor.

Antalya Kütüphanesi, her Pazartesi günü 00.00-12.00 saatleri arasında temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapalı.

Kepez Belediyesi, Antalya Kütüphanesi’ndeki yeni uygulamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu.