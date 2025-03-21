Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve basın mensupları etkinliğe katılım sağladı.

Başkan Avcıoğlu, iftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının huzur ve bereketle dolu bir ay olduğunu belirterek, İftar sofralarının sadece oruç açma geleneği olmadığını ifade etti.

İftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştiren kültürel bir değer olduğunu, bu geleneklerin güçlü bir toplum olma yolundaki önemini vurguladı.

Katılımcılara teşekkür ederek Ramazan Bayramı için iyi dileklerde bulundu.