Antalya Körfezi’nde yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle denizin su altı görüşü netleşince, normalde çıplak gözle görülmesi güç olan ilginç deniz canlıları ortaya çıktı. Sadece berrak sularda fark edilebilen "Venüs kuşağı" adlı organizma körfezde ilk kez görüntü kayıtlarına yansıdı.

Öğrencilere eğitim, araştırma ve inceleme dalışları yaptıran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde bir süredir etkili olan yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle suyun berraklığının artmasını fırsat bilip dalışlarını yoğunlaştırdı. Gökoğlu, dalış esnasında ise cestum veneris yani "Venüs kuşağı" adı verilen ilginç deniz canlısını görüntülemeyi başardı. Su renginde şeffaf bir yapısı olan ve denizanası benzer yapıdaki planktonun, su altı kamerasına yansıdığı anlar ise büyüledi. Görüntülerde Venüs kuşağının yanı sıra, denizanası ailesinden olan küçük yapıdaki medüzler de yer aldı.

"Kıyı suyu açığa, açıktaki berrak su kıyıya geldi"

Bahara girerken doğada olduğu gibi denizde de değişimler yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Poyraz yüzey ve kıyı suyunu açığa doğru götürdü. Açığın berrak suyu da alttan kıyıya doğru sürüklendiği için görüş çok iyi" dedi.

"Şu ana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı"

Görüntüledikleri Venüs kuşağı hakkında bilgiler de paylaşan Gökoğlu, "Venüs kuşağı, kemer şekline bir organizma. Hem medüzlerin hem de onların çoğalma dönemi şu anda. Denizanasına benzer bir canlı ancak bu kemer şeklinde. Bu canlının yapısı yüzde 90 üzerinde sudan oluşuyor. Su berrakken net görüyorsunuz. Suyun renginde ve şeffaf bir organizma olduğu için su kirliyken zor görürsünüz. Sürekli dalışlarımızda görüyoruz ancak şu ana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı" ifadelerine yer verdi.