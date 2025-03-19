Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda sabah 08.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle saat 15.30 itibarıyla Akseki ve Seydişehir yönü tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayarak Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği ve bölgede kar yağışı, tipinin etkisini artırdığı bildirildi. Akseki-Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Hava sıcaklığının da eksi on dereceye kadar düştüğü bölgede, buzlanma ve tipi nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir tır ve çekicilere kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile aralıksız olarak tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santime kadar yükseldiği bildirildi.