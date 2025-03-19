Beyin damarlarında tıkanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan inme vakaları, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi’nde yapılan hızlı ve etkin müdahalelerle başarıyla tedavi ediliyor.

1 Yılda 100 Hasta Tedavi Edildi

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, 2024 yılından bu yana merkezde toplam 100 hastanın tedavi edildiğini belirtti.

İnmenin, beyin damarlarında tıkanma ya da kanama sonucu felç ve ölüme neden olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Akçay, dünya genelinde erişkin yaş grubunda ölümlerin ikinci en sık nedeninin inme olduğunu, nörolojik engelliliğin ise en sık nedeninin yine inme olduğunu ifade etti. Dr. Akça; "İnmelerin yüzde 80’i damar tıkanıklığına bağlı gelişiyor. Diyabet, obezite ve yaşam süresinin uzaması gibi faktörler inme riskini etkiliyor. İnme merkezimizde, hastalara erken dönemde kateter anjiyografi yöntemi ile pıhtı çıkarma ve damardan kan sulandırıcı tedavileri 7/24 uygulanmaktadır. Bu nedenle, tedavide zaman kaybını önlemek amacıyla 112 sağlık hizmetleri, hastane acil servisi ve inme merkezi ekibimiz koordineli bir şekilde çalışmaktadır." dedi.

Bölge Genelinde Hizmet Sunuluyor

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan da inme merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Son teknoloji cihazlarla donatılan merkezimizde, alanında uzman nöroloji hekimleri ve sağlık personeli görev yapıyor. Beyin damarlarında tıkanma veya kanamaya bağlı olarak gelişen inme vakaları başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Merkezimiz sadece Niğde’de değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunuyor. İnme merkezimiz felç riskiyle gelen hastalara 7/24 tedavi imkânı sunarak ilimize ve bölgemize büyük katkı sağlamaktadır. Nevşehir, Aksaray gibi çevre illerden de birçok hastamız merkezimize başvurmaktadır. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."