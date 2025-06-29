Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde 2 katlı bir otelde başlayan ve 2 iş yerine sıçrayan yangını kontrol altına alması çalışmaları devam ediyor.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Kaleiçi semti Uzunçarşı Sokak’ta bulunan bir otelde başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın otelin yanında ve arkasında bulunan 2 iş yerine sıçrarken ilk müdahale 3 dakika içinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaleiçi İtfaiye İstasyonu tarafından yapıldı. Otelde bulunan az sayıdaki müşteri yangın başlarken tahliye edilirken, yangına 10 itfaiye söndürme aracı ve 35 itfaiye eri tarafından müdahale devam ediyor. Oteldeki ve bir iş yerindeki yangının kısmen enerjisinin düşürüldüğü ancak diğer iş yerindeki yangının devam ettiği ve diğer işyerlerine sıçramaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.