Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan yeni doğum yapmış, annesinin bakımını reddettiği ve annesi bulunmayan hayvanlara öğrencilerin de katılımı ile Anneler Günü etkinliği yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda Anneler Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atıldı. Antalya’da çeşitli liselerde öğrenim gören lise öğrencilerinin de katılımı ile Doğal Yaşam Parkı’nda yeni doğum yapmış, annesi olmayan ve annesinin bakmayı reddettiği hayvanlarla Anneler Günü kutlaması yapıldı. Öğrencilere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanmasının hedeflendiği etkinlikte, çocuklara da hayvanlar hakkında bilgilendirme yapılarak temas etmeleri sağlandı. Etkinliğin asıl amacının öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, "Personelimizle ve eğitime gelen lise çağındaki çocuklarımızla Anneler Günü etkinliği için birlikteyiz. Bu etkinliğin esas amacı çocuklarımıza doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşılamak" dedi.

"Günlerce evlerinde baktılar"

Doğa Yaşam Parkı’nda yaşayan hayvanların bazen öksüz kalabildiğini, anne bakımına ihtiyaç duyabildiğini söyleyen Arsun, "Burada yaşayan hayvanların yanı sıra, doğadan gelen annesiz kalmış hayvanlar olabiliyor. Bütün bu hayvanların bakımı, beslemesi, tekrar doğaya adaptasyonu personelimiz tarafından yapılıyor. Anne denince kadın olarak algılamak doğru olmayabilir. Yüreğinde anne sevgisi taşıyan, duyarlılığı olan personelimiz, anne şefkatiyle, güvenle, titizlikle bu yavrularımızı besliyor büyütüyor. Otogarda yakalanan çok küçük bir sincabımız vardı. Günlerce arkadaşlarımız evlerine götürüp baktılar. Şimdi alıştı artık kendi başının çaresine bakabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

"Anne şefkati ile bakımları yapılıyor"

Annesinin bakımını reddettiği ve annesi bulunmayan hayvanların Yaşam Parkı’ndaki görevli veterinerler tarafından anne şefkati ile bakımlarının yapıldığının altını çizen Arsun, "Rakunumuz vardı annesi bakımı reddetti. Bu hayvanımız da veteriner hekim arkadaşımız her gün evine götürüp beslemeye alıştırdı. Bize emanet edilen gerek doğadan gelen, gerekse korunmamız altında bütün yabani ve evcil hayvanlar titizlikte bakılıyor. Farkındalık açısından da eğitimlerde bunların hepsi çocuklarımıza anlatılıyor. Etkinlikte, büyüttüğümüz Mısır yılanı, atımız Şeker ve annesi var, rakun var, sincap Alex var, doğadan gelen tilki var" şeklinde konuştu.