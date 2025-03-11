Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Başkan Muhittin Böcek, 2019’da göreve geldiğinde yüzde 10 olan engelli bireylere sağlanan su indirimi oranını önce yüzde 20’ye ardından yüzde 40’a çıkardı. Başkan Muhittin Böcek’in engelli bireyle verdiği destekle, uygulamadan yararlanan 19 bin 150 engelli bireyin su giderlerinden toplamda 9 milyon TL tasarruf etmesi sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda, engelli vatandaşlara uygulanan yüzde 20’lik indirimli su tarifesi yüzde 40’a çıkarıldı.

Engelli vatandaşlara 9 milyon TL’lik destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldırman, engelli vatandaşlara yönelik su faturası indirim oranlarının artırıldığını söyledi. Kıldırman "2019 yılında göreve geldiğimizde engelli vatandaşlarımıza uygulanan su faturası indirim oranı sadece yüzde 10’du. Başkanımız Muhittin Böcek, göreve gelmesinin ardından ilk meclis toplantısında aldığı kararla, bütçe imkânları doğrultusunda bu oranı önce yüzde 20’ye, ardından yüzde 40’a çıkardı. Daha önce yüzde 10 indirim tutarı çok düşük olduğu için birçok engelli vatandaşımız abonelik başvurusunda bulunmuyordu. Ancak yapılan düzenlemelerle birlikte engelli abone sayımız 9 bin 458’den 19 bin 150’ye yükseldi. Engelli vatandaşlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden aldıkları kimlik kartları ve sağlık kuruluşlarından temin ettikleri engelli raporlarıyla başvuru yaparak yüzde 40’lık su indiriminden yararlanabiliyor. Bu indirim sayesinde, engelli bireylerin toplamda 9 milyon TL’lik su giderleri karşılanmış oldu" dedi.

Engelli bireyler indirimden memnun

Engelli vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı su indirimi desteğinin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu ifade etti. Emekli öğretmen İbrahim Naci Ünal, böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli geçirdiğini ve hijyene daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Su tüketimim arttığı için faturalarım da yükseldi. Büyükşehir Belediyesinin engelli su desteğinden yararlanıyorum. İlk başvurduğumda yüzde 20 olan indirim yüzde 40’a çıkarıldı " dedi.

"Bizim için büyük destek"

Bir iş kazası sonucu belden aşağısı felç kalan Alican Altun ise, "Madencilik sektöründe çalışırken 25 metreden düşerek malulen emekli oldum. Engelli vatandaşlar için su indiriminin yüzde 40’a yükseltilmesi bizim için büyük bir destek oldu" ifadelerini kullandı.