Antalya Büyükşehir Belediyesi baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez’i şenlik havasında kutlayacak. 6 Mayıs Salı günü Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerde şarkılar ve danslar eşliğinde Hıdırellez coşkusu yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek Hıdrellez Şenliği ile kutlayacak. 6 Mayıs Salı günü saat 16.30’da Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek Hıdırellez Şenliği’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konser verecek. Saat 17.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunu Ekibi dans gösterileri sunacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde geleneksel oyunlar, yarışmalar, hıdırellez ritüellleri, dans atölyesi, ata tohum takası etkinliği, kağıt heykel atölyesi ve taş boyama atölyesi ile Antalyalılar keyifli bir gün yaşayacak. Etkinliklerde saat 18.45’te ise Erdinç Karadeniz sahne alacak. Karadeniz, şarkılarıyla Hıdırellez Şenliği’ne renk katacak.