Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı tarafından "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri" seçilen Antalya’ya verilen ödül, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’nda takdim edildi.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, ödülü D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka A. Imam ve Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fethi Attia’nın elinden aldı.

Toplantıya D-8 üyesi Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ın turizm bakanları katıldı. Bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantıda; turizmde dijital teknolojiler ve yapay zekâ kullanımı, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, kültürel mirasın korunarak tanıtılması, yeni pazar arayışları ve çok taraflı iş birliği modelleri gibi konular ele alındı.

Antalya, D-8 tarafından bu yıl ilk kez verilen "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri" unvanının sahibi oldu. Doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, gelişmiş turizm altyapısı, sürdürülebilirlik uygulamaları ve uluslararası alandaki tanıtım faaliyetleri, Antalya’nın bu ödüle layık görülmesinde etkili oldu.

Unvan kapsamında Antalya, 2025 yılı boyunca D-8 ülkeleriyle birlikte kültürel etkinlikler, gastronomi programları, dijital tanıtım projeleri, uluslararası fuarlara katılım ve sektörel bilgi paylaşımı gibi birçok faaliyeti hayata geçirecek. Bu sayede Antalya’nın turizmdeki deneyimi paylaşılacak ve D-8 ülkeleriyle iş birliği daha da güçlendirilecek.