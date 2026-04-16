Antakya'da 2026 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Kaymakam Abdullah Akdaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Yılın ilk toplantısına Hatay 1. Aile Mahkemesi Hakimi İrem Nefişan Tekin, Cumhuriyet Savcısı Safure Tuğçe Baş ile ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgulanırken önleyici tedbirler, toplumsal farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
