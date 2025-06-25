Anoreksiya nervozanın özellikle ergenlik çağındaki gençlerde, sosyal medya ve akran baskısı sebebiyle tetiklenebileceğinin altını çizen Psikolog İrem Naz Kırım, "Anoreksiya, yalnızca kilo verme çabası değil; bireyin kendilik algısındaki derin çatışmaların, kontrol arayışının ve görünür olmakla görünmez kalma isteğinin psikolojik bir yansımasıdır" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Psikolog İrem Naz Kırım, özellikle ergenlik döneminde artış gösteren yeme bozukluklarından anoreksiya nervoza hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"Zamanla bedeninin alarm sinyalini dahi anlamaz"

Anoreksiya nervozanın yalnızca bir kilo problemi değil, kökeninde çok daha derin psikolojik nedenlerin yattığı bir yeme bozukluğu olduğunu belirten Psk. Kırım, bu hastalığın genellikle mükemmeliyetçi, kaygılı, duygularını ifade etmekte zorlanan bireylerde görüldüğünü vurguladı. Psk. Kırım, "Kişi ne kadar zayıflarsa, kontrolü elinde tuttuğunu hisseder. Bu bir başarı gibi görülür. Ancak zamanla bedenin alarm vermesi bile bu algıyı değiştirmez" diye konuştu.

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"Hızlı kilo kaybı görülebilir"

Anoreksiya nervozanın fiziksel belirtileri arasında hızlı kilo kaybı, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve tansiyon düşüklüğü bulunduğunu ifade eden Psk. Kırım, "Ne yazık ki bu belirtiler ortaya çıktığında hastalık genellikle ilerlemiş oluyor. Bu nedenle erken farkındalık, tedavi sürecinin en önemli basamağıdır" dedi.

"Aileler kilo üzerinden eleştiri yapmamalı"

Özellikle ergenlik çağındaki gençlerde, sosyal medya ve akran baskısının yeme davranışları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Psk. Kırım, "Aileler çocuklarının yeme alışkanlıklarını, beden algısı hakkındaki söylemlerini ve sosyal çevresini dikkatle gözlemlemeli. Zayıflık övülmemeli, kilo üzerinden eleştiri yapılmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Tedavi mümkün"

Anoreksiyanın psikolojik destekle tedavi edilebileceğini vurgulayan Psk. Kırım, "Multidisipliner bir yaklaşımla psikolog, psikiyatrist, diyetisyen ve gerektiğinde iç hastalıkları (dahiliye) uzmanının birlikte çalışması gerekir. En önemlisi ise kişinin yalnız olmadığını hissetmesidir" ifadelerine yer verdi.