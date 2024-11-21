Birçok kadın hamilelik ve doğum sürecinden sonra göğüsler, karın, bel, kalça ve genital bölge başta olmak üzere vücutlarında bir takım değişiklikler ve deformasyonlar fark eder. “Annelik estetiğiyle ideal görünümünüze yeniden kavuşmak mümkün” diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Kaan Memiş, annelik estetiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Annelik estetiği genel olarak kombine ameliyatlar şeklinde tek veya birkaç aşamada gerçekleştirilebilmektedir. Bunların meme büyütme, küçültme ve eş zamanlı dikleştirme başta olmak üzere karın germe, yağ alma, kalça şekillendirme veya büyütme, bacak inceltme, labioplasti ve vajinoplasti ameliyatlarından oluştuğunu belirten Medicana Ataköy Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Kaan Memiş, “Tüm estetik ameliyatlar gibi bu prosedürler de kişinin yalnızca kendisini daha iyi hissetmesi için yapılmalı, toplum baskısı veya ideal imaja ulaşmak için yaptırılmamalıdır. Kişinin genel sağlık durumunun iyi olması, ideal vücut ağırlığında olması, sürece dair olumlu bakış açısına ve gerçekçi beklentilere sahip olması oldukça önemlidir” açıklaması yaptı.

Doktorun ve sağlık kuruluşunun yetkinliği sorgulanmalı

Ameliyat kararından önce ön görüşme ve muayene esnasında mevcut taleplerin olabildiğince açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ali Kaan Memiş sürece dair dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde aktardı:

“Fizik muayeneniz esnasında deformasyonlar, cilt kaliteniz, cilt kalınlığı doktorunuz tarafından değerlendirilip, gerekirse fotoğrafar üzerinden karşılıklı ortak karara varılmalıdır. Doktorunuzun sizi iyi anlaması, taleplerinizin ne kadar karşılanabileceğine dair gerçekçi bilgiler vermesi, uygulanacak cerrahi yöntem, ameliyat izlerinin yeri, muhtemel komplikasyonlar, revizyon ihtimali gibi tüm konular ameliyat öncesinde detaylıca konuşulmalıdır. Muayene esnasında kişinin tıbbi durumu, ilaç alerjileri veya devam eden tedavileri, vitamin veya bitkisel takviye kullanımı, alkol, sigara ve madde kullanımı varsa, ilgili doktor mutlaka bilgilendirilmelidir. Doktorun bu ameliyatları gerçekleştirme yetkisine ve yetkinliğine sahip olmasından, ameliyatın gerçekleştirileceği sağlık kuruluşunun tam donanımlı bir merkez olduğundan emin olmak faydalı olacaktır.”

Ameliyat öncesi doktorun; ameliyatla alakalı prosedürleri, riskleri veya muhtemel komplikasyonları ayrıntılı olarak açıkladığını belirten Op. Dr. Ali Kaan Memiş, “Her cerrahi müdahalede olduğu gibi bu uygulamalar da kendi içinde bir takım muhtemel riskleri barındırmaktadır. Kanama, enfeksiyon, kesilerin geç iyileşmesi, hematom veya seroma denen kan veya serum birikmesi, meme ucu duyusunun kaybı, emzirememe, meme protezine bağlı komplikasyonlar, kötü iyileşmiş yara izi, tekrarlayan cilt gevşekliği, emboli ve kalp / akciğer komplikasyonları ve anestezi riskleri muhtemel durumlar arasında sayılabilir” dedi.

Her hastaya özel detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır

Ameliyata hazırlık aşamasında bir dizi laboratuvar testi yapıldığını ve kişilerin detaylı bir tıbbi değerlendirmeden geçtiğini belirten Op. Dr. Ali Kaan Memiş, “Ameliyattan önce eğer kullanılıyorsa sigara bırakılmalı, kanamayı artıracağından aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve bitkisel takviyelerin kullanımı kesilmelidir. Ameliyat genel anestezi altında ameliyathane şartlarında yapılmaktadır. Hastanede ortalama yatış süresi, yapılmış olan işlemlere göre değişmektedir. Dikişler üzerinde genellikle steril bantlar ve pansumanlarla hastanın yara yeri takip edilir. Elastik bandaj, korse veya cerrahi sütyen gibi kompresyon giysileri şişliği en aza indirecek, karnı, göğüsleri ve kalçayı destekleyecektir. Genellikle ameliyat sonrası 3-4 hafta bu ekipmanların kullanılması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

Ameliyatın sonuçları 1-2 ayda görülmeye başlar

Annelik estetiği olarak tanımlanan ameliyatların iyileşme süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Kaan Memiş sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ameliyattan sonra hastane yatışı sırasında gerekli medikal tedavi damar yolundan yapılmakta ve hasta eve çıktıktan sonra reçete edilen ilaçların ağızdan alınmaya devam edilmesi gerekmektedir. Ameliyat bölgesinin bakımının nasıl yapılacağı taburculuk öncesinde gösterilmekte, rutin kontroller, ne zaman duş alınabileceği, ne zaman egzersize başlanabileceği ile ilgili detaylar konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ameliyatlara bağlı olarak genelde 3-6 hafta ağır egzersizden kaçınılması önerilmektedir. Annelik estetiği ameliyatının nihai sonuçlarını görmek birkaç ay sürebilir. Zamanla ödemler gerilemekte, implantlar oturmakta ve yara izleri olgunlaşmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, yara izleri tamamen kaybolmamaktadır. Bu izler ameliyattan sonra oluşacak özgüven artışıyla karşılaştırıldığında tolere edilir olmaktadır. Bu aşamada doktorun talimatlarına uymak, ameliyatın başarısının anahtarıdır. İyileşme sırasında cerrahi kesilerin aşırı kuvvete ve harekete maruz kalmaması da önemli hususlar arasındadır.”