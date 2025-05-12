Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de önemli gün ve haftalarda sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde çölyak olan çocuklar anneleriyle birlikte glütensiz krep yaptı. Anlamlı günde rengarenk bir görüntüye sahne olan etkinlik, aynı zamanda önemli bir farkındalık mesajı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi çatısında birçok etkinliğe ev sahipliği yapılırken, çeşitli atölyeler ve eğitimlerle sosyal farkındalık oluşturuluyor. Dünya Çölyak Hastalığı ile mücadelede farkındalık oluşturmak adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) bir araya gelen çölyak olan çocuklar, anneleriyle birlikte mutfak sınıfında glütensiz krep yaptı. Aileler farkındalık etkinliğinde buluşup malzemeleri kendi elleriyle hazırlayan ve yerleştiren çocuklar önemli bir farkındalık mesajı verdi. Renkli geçen gün, anlamlı bir birlikteliğe sahne olurken aileler Büyükşehir’e bu davranıştan dolayı teşekkür etti.