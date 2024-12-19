Tekirdağ’da anne ve kızının hayatını kaybettiği feci kazada sürücü tutuklu yargılanacak. Zanlı hakkında 50 yıl hapis cezası isteniyor.

Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tarafların avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Safiye Erden ve Refiye Erden’in yakınları da duruşmaya katıldı. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Enis Demirkıran ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Safiye Erden ve Refiye Erden’in yakınları sanığın en ağır cezayı alması talebinde bulundu.

Mahkeme, iki kişinin ölümünden yargılanan Enis Demirkıran’ın adli kontrol şartlarını yerine getirmediği ve suçun önemi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma 27 Şubat 2025 tarihine ertelenirken, Demirkıran cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, ’Olası kastla öldürme’ suçundan 2 kez 20 yıldan 25’er yıl olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaza, 21 Temmuz 2023 tarihinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan Edirne’ye giden Enis Demirkıran yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden’in kullandığı 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Safiye Erden (74) ve Refiye Erden (44) hayatını kaybetti.

Feci kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Safiye Erden’in kızı Leyla Erden, “Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. İnşallah adalet yerini bulacak. Duruşmamız Şubat ayına ertelendi. Sanığın tutuklu yargılanması bizim için sevindirici bir aşama. Umuyoruz ki adalet yerini bulur” dedi.