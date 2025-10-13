Ankara’nın 13 Ekim 1923 tarihinde başkent ilan edilişinin 102. yılı, düzenlenen Seğmen gösterileri ve kortej yürüyüşü ile coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (I. Meclis) binası önünde gerçekleştirilen Seğmen gösterileri eşliğinde Ankara Kalesi’ne kortej yürüyüşü yapıldı. Ankara Valiliği’nin organizasyonunda gerçekleşen programda Seğmen ve Bacıerenlerden oluşan heyet de yer aldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta ilerleyen Seğmen Alayı Kortej Yürüyüşü, Ankara Kalesi’nde sona erdi. Kortejin toplanmasıyla Ankara Kalesi’nde, Bayrak Töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Türk Bayrağı Seğmenler tarafından göndere çekildi. Program, Seğmen gösterilerinin ardından sona erdi.