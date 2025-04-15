Ankara’nın Ayaş ilçesinde satın aldıkları arsa hisselerinin birden fazla kişiye satıldığını iddia eden mağdurlar, satışların yapıldığı noterin önünde bir araya geldi. Arsa üzerindeki yıkım kararlarından daha sonra haberlerinin olmasıyla birlikte ikinci kez şok yaşadıklarını belirten mağdurlar, kooperatif başkanı tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü.

Ayaş’ın Gökler mahallesinde yer alan arsadan hisse satın alan yaklaşık 200 kişi, aynı parsellerin farklı kişilere satıldığını ileri sürdü. Satışı yapan kooperatif yöneticileri O.K. ve M.K.’ye ulaşamadıklarını söyleyen mağdurlar, hem dolandırıldıklarını hem de karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia etti. Kooperatif yetkililerinin arsadaki yıkım kararına rağmen satış yaptıklarını ve bu konu hakkında bilgilerinin olmadıklarını söyleyen mağdurlar, yaşadıkları durum sebebiyle satışlar yapıldığı noterde bir araya geldi. Sahibi oldukları arsa üzerine kurulu hobi bahçelerine mühür vurulduğunu söyleyen mağdurlar, kooperatif hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

"Hakkımız arıyoruz"

Durumla ilgili konuşan bir mağdur: "Dolandırıldık. Bahçelerimizi elimizden aldılar. Notere geldik. Kesilen cezalar için vekaletname verdik. Hakkımız arıyoruz. Emeğimiz, birikimimiz gitti. Kredi çekmiştik orası için. Satıcılar ortada yok, kaçmışlar. Aynı bahçeden iki ortak olduğumuzu öğrendik. Şikayetçiyiz. Hakkımızı arayacağız" dedi.

"Telefonları kapalı"

Dolandırıldığını söyleyen Şefik Kahraman, "40 yıllık birikimimizi, çocuğumuzun rızkını oraya vermiştik. Orada arsa sahibiyim. 3 hissem var. Nereye gitsek olmuyor. Belediye de yıkıma başlayacak yakında. Mağduruz. 190 kişiye yakın mağdur var. Burada hakkımızı aramak için bir aradayız. Parasını ödedim, gittiğim de belediyenin mühür vurduğunu gördüm. Satıcıları aradım ulaşamadım. Telefonları kapalı. Noterde bize satış yaptırdılar. Bazılarının kayıtları görünmüyor bile" diye konuştu.

"Orada hala arsa satışı yapılıyor"

Hak arayışında olduklarını iler süren diğer mağdurlar ise, şunları söyledi:

"Orada hala arsa satışı yapılıyor. Bunun durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca Ayaş Belediyesinden yıkım kararı var ve bir milyon lira ceza yazılmış. Bu ceza bize bildirilmediği için bize arsa hisselerini satanlar tarafından ödenmesi lazım."

"Bahçe aldık. Başkan ortada yok, kooperatif üyeleri ortada yok ama satışlar devam ediyor. Biz de avukat tuttuk. Gereken tüm resmi işlemleri başlatıyoruz. Bu durum kimsenin yanına kar kalmasın."