Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAY, Metro ve otobüslerde unutulan 2 bin 223 eşyayı açık artırmayla satışa çıkardı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan ve yasal süresi dolan 2.223 eşyayı açık artırmayla satışa sundu.

Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Cep telefonundan bisiklete, motosiklet kaskından kulaklığa kadar birçok eşya yeni sahiplerine kavuştu.

ANKARAY, Metro ve otobüslerde unutulan, yasal süresi dolmuş 2.223 parça eşya açık artırma ile satışa sunduk.???? Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve yoğun ilgi gören açık artırmada; cep telefonundan bisiklete, motosiklet kaskından kulaklığa kadar pek çok eşya… pic.twitter.com/jQ269qTtmc— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 12, 2025