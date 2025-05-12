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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAY, Metro ve otobüslerde unutulan 2 bin 223 eşyayı açık artırmayla satışa çıkardı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan ve yasal süresi dolan 2.223 eşyayı açık artırmayla satışa sundu.

Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Cep telefonundan bisiklete, motosiklet kaskından kulaklığa kadar birçok eşya yeni sahiplerine kavuştu.

Açık artırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi TV üzerinden canlı yayınlandı.

Kaynak: İGF