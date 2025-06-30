Ankara’da Sincan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir atık kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Sincan Sanayi Sitesi’nde atık kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.