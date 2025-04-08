Ankara’da, arasında 70 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, 4 Nisan sabah 08.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Ö.Ü. (33), bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı M.R.Z.’nin (36) tehditlerinden korktuğu için babası M.Ü. ile birlikte iki ay önce İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. Bir süredir Ankara’da olduğunu öğrendiği Ö.Ü.’nün peşine düşen M.R.Z., izini bulduğu husumetlisinin önünü otomobiliyle kesti. Kendi aracında bulunan Ö.Ü.’ye iki el ateş eden M.R.Z., olayın ardından bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Ö.Ü.’nün cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayetin ikili arasındaki 70 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ileri sürülürken, polis ekiplerince saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.