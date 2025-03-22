Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın girişimiyle ve Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi bu yıl da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Hem eczacıların hem de vatandaşların yüzünü güldüren uygulamayla; 209 eczaneye borcu olan, 2 bin 540 vatandaşın toplam, 2 milyon 250 bin liralık borcunu ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi üçüncü yılında da hem eczacıların hem de eczanelere borçlu olan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2 BİN 540 VATANDAŞIN BORCU SİLİNDİ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında; hayırsever bir vatandaş, 209 eczaneye borcu olan, 2 bin 540 vatandaşın, toplam 2 milyon 250 liralık borcunu ödedi.