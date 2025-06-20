Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Ankara’da bir okulu ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrencilere karne dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretimde bulunan öğrenciler için son ders zili bugün çaldı. Vali Vasip Şahin, Ankara’da bir okulu ziyaret ederek ilkokul öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini verdi. Vali Şahin, ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilerin şiirlerini dinledi ve onlarla sohbet etti.

Karnelerin dağıtılmasının ardından açıklamada bulunan Şahin, "Ankara’da toplam 3 bin 343 okulumuzda 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize bu yıl eğitim öğretim hizmeti verdik" dedi.

Şahin öğrencilere ilerleyen yıllar için başarılar dileyerek, bu sene de her sene olduğu gibi eğitim öğretimde gayretli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çocukları geleceğe hazırlamak için çalışan velilere ve öğretmenlere teşekkür eden Vali Şahin, "81 bin öğretmenimiz gece gündüz demeden fedakarca öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti sağlıyor. Yine velilerimize teşekkür ediyorum. Evlatları için her türlü fedakarlığı göze alarak, her türlü özveriyi göze alarak çocuklarını desteklediler" diye konuştu.

Öğrencilere verilen değerlendirme raporları ve karnelerin sadece mevcut durumu gösterdiğini aktaran Şahin, çocukların yargılanmaması gerektiğine dikkati çekti.

"Eğitimdeki en büyük amacımız çocuklarımızı geleceğe iyi bir insan olarak hazırlanmak"

Vali Şahin, öncelikli amaçlarının çocukları geleceğe iyi bir insan olarak hazırlamak olduğunu söyleyerek, "Bizim eğitimdeki en büyük amacımız çocuklarımızı geleceğe iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hazırlanmak. Bunun için onları milli manevi ve ülkemizin zenginliğini oluşturan değerleriyle buluşturmaktır. Akademik başarı bundan sonra geliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenmesini söyleyen Şahin bunun yanı sıra kitap okumaları ve destekleyici bilgilerle kendileri geliştirmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Şahin, öğretmenlerin de dinlenmenin yanında öğrencilere daha iyi neler verebilecekleri konusunda çalışmalar yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Öğretmenlerimize de aynı şekilde yazın yorucu sezondan sonra dinlenmenin yanında önümüzdeki sene öğrencilerimize daha iyi neler verebileceğimiz konusunda da kafa yorup, gerekirse o hususlarda bizlere de öneriler getirirlerse ve tekliflerde bulunurlarsa bizler için de bir hizmet kalitesinin artırımına vesile oluştururlar" şeklinde konuştu.

Tatilin ardından okullarda ilk ders zili, 8 Eylül’ de çalacak.