Keçiören Belediyesi, doğa sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şenlik İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Ovacık Mahallesi’nde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Öğretmenleriyle birlikte yeşil bir çevre hedefiyle fidan dikimlerini gerçekleştiren öğrenciler, çeşitli ağaç türlerini doğaya kazandırırken doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.



Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin hem çevre hem de gelecek nesiller adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bugün çocuklarımız geleceğimize nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimiyle doğamızı yeşillendirirken, aynı zamanda çocuklarımızın çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak ve geleceğe daha yeşil bir Keçiören bırakmak” dedi.