Ankara Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, “Bağımlılıkta Mücadele Konusunda En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu farkındalık semineri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen programda bağımlılıkla mücadelede ailenin koruyucu ve yönlendirici etkisi ve aile içi sağlıklı iletişimin önemi ele alındı. Özellikle annelerin bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolü vurgulanarak çocukları bağımlılıktan korumaya yönelik etkili yöntemler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı Ayşe Sucu, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SAĞLIKLI VE MUTLU BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, düzenledikleri farkındalık toplantısıyla anneleri bilgilendirmek, onlara güç vermek ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Anneler, çocuklarına rehberlik eden, onları anlayan ve yönlendiren en önemli figürlerdir. Annelerin bağımlılıkla mücadeledeki rolü, onların bilinçlenmesi ve bu konuda eğitilmesi, toplumumuzun geleceği için elzemdir" dedi. Gençleri topluma kazandırmak için Keçiören Belediyesi olarak mücadeleyi çok yönlü ve kararlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Karadağ, "Bağımlılıkta Danışmanlık Merkezimizin açılışını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Merkezimizde gençlerimizi ve ailelerini hem manevi hem de sosyal dayanışma ekseninde koruyacak önleyici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Keçiören’imizi gençlerimiz için yeniden umutla inşa etmek adına, daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Uyuşturucu kullanımı, yalnızca gençlerimizi ve aileleri ilgilendiren münferit bir olay değil; tüm toplumu derinden etkileyen bir sorundur. Bağımlılıkla mücadelede ailelerle kurulacak dayanışma hayati öneme sahiptir. Ailelere yönelik psikososyal destek, danışmanlık ve eğitim programları ulusal bir sağlık politikası haline dönüşmelidir. Uyuşturucuyla etkili mücadele yalnızca bireyin değil, tüm ailenin ve toplumun sağlık hakkını korumakla, toplumsal dayanışmayla mümkündür. Unutmayalım, uyuşturucunun gerçek panzehiri; umut, eşitlik ve özgürlük dolu bir toplumsal düzendir. Türkiye'nin gençleri, uyuşturulmuş bir geleceğe değil, aydınlık ve özgür yarınlara layıktır" ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE EN GÜÇLÜ DESTEĞİMİZ ANNELER

Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı Ayşe Sucu, farkındalık toplantısında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede özellikle ebeveynlerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Sucu, “Toplumu bir arada tutan yasalar, kanunlar, kurumlar vardır. Ancak onlardan da evvel toplumu ayakta tutan ailedir, annedir, babadır, öğretmendir, muhtarlardır, sosyal ilişkiler ağıdır ve en önemlisi toplumsal vicdandır. Bugün burada, bu vicdanı yeniden harekete geçirmek için toplandık. Amacımız aileyi merkeze alarak özellikle bağımlılıkla mücadelede en güçlü desteğimiz annelerin farkındalığını artırmak ve çocuklarımızı korumaktır. Bağımlılık, insanın yaşadığı boşluğun, anlam yoksunluğunun ve yönsüzlüğünün bir sonucudur. Bu boşluklar ekranla, maddeyle, sanal kumarla dolduruluyor. Bir çocuğun geleceği annenin yön verdiği değerlerle inşa edilir. Bu nedenle çocuklarımıza daima sevgi dolu bir yaklaşım sergilemeli, değerli ve biricik olduklarını hatırlatmak zorundayız" dedi.

ERKEN FARKINDALIK VE MÜDAHALENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantıda, Keçiören Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Bağımlılıkta Danışmanlık Merkezi'nin (BADAM) tanıtım video gösterimi yapılarak merkezin bağımlılıkla mücadeledeki rolü katılımcılarla paylaşıldı. Ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Canan Yücel, madde bağımlılığı, narkotik madde türleri ile madde bağımlılığının fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtileri hakkında bilgilendirme yaptı. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımının erken farkındalık ve müdahale olduğunu vurgulayan Yücel, vatandaşların katkısının ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede etkili bir araç olan "Uyuma" mobil uygulamasının ve ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma Ve Destek Hattı'nın sağladığı katkılar katılımcılarla paylaşıldı.