Ankara Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekonomik, hızlı ve kolay alışveriş yapabilmesi için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası yeni “Gel Al” kampanyası ile 25 çeşit glütensiz ürün, 147 çeşit unlu mamul ve yüzlerce kooperatif ürününü, kargo ücreti olmadan vatandaşlara sunuyor. Başkentlilerin daha ekonomik ve daha kolay alışveriş yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen kampanya sayesinde, Ankara’da yaşayan vatandaşlar, https://www.baskentmarket.com.tr/ adresinden verdikleri siparişleri 430 Halk Ekmek Büfesi veya 9 Başkent Market mağazasından ücretsiz teslim alabilecek. Halk Ekmek ve Başkent Market markalarına erişebilirliği artıracak kampanya ile hem kargo maliyeti ortadan kalkacak hem de alışveriş daha ekonomik hale gelecek.

KAMPANYADAN NASIL FAYDALANILACAK?

“Gel Al” kampanyasından yaralanmak isteyenler, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın internet sitesinden sipariş verdikten sonra kargo seçeneği bölümünden kendilerine en yakın satış noktasını belirleyerek ücretsiz teslimat seçeneğini işaretleyebilecek. Siparişler ertesi gün seçilen büfeye ya da markete gönderilecek; vatandaşlar siparişlerini T.C. kimlik kartlarıyla kolayca teslim alabilecek.