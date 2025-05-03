Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), asgari ücretli ve emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için Türkiye’de örnek bir uygulamaya imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), asgari ücretli ve emeklilerin temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Nisan ayında duyurduğu ‘Asgari Ücretliye Destek Programı’ kapsamında asgari ücretliler; nakit, doğalgaz, protein, kırtasiye, kantin, ulaşım, ekmek, süt desteği ve su indirimi gibi birçok imkândan yaralanabiliyor. Büyükşehir, şimdi de “Sağlık Katılım Payı Desteği” uygulamasıyla sosyal destek alan asgari ücretli ve emeklilerin sağlık harcamalarındaki yükünü hafifletiyor.

Sağlık Katılım Payı Desteği’ne, ABB’nin ‘Asgari Ücretliye Destek Programı’ ile ‘Emekli Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar başvurabiliyor. İlaç, reçete ve muayene katılım paylarının karşılandığı uygulamayla, sosyal destek alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden geri kalmaması ve ekonomik anlamda rahatlaması hedefleniyor.

NİSAN DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Mart ayında başlayan uygulamada, Mart dönemi başvuruları sonucu ödemeler Nisan ayında yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar ABB’den sosyal destek alan asgari ücretli ve emekli 4 bin 107 vatandaşın eczaneden ilaç alırken ödediği toplam 418 bin 195 TL’lik sağlık katılım payının ödemesi gerçekleştirildi. Şimdi sıra Nisan dönemi başvurularında… Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, Nisan 2025’e ait ve ödemesi yapılmış MEDULA reçetelerini 5 Mayıs 2025 günü saat 23.59’a kadar https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/saglikyardimi/basvuruyap adresine yüklemesi gerekiyor. Onaylanan başvuruların ödemeleri Mayıs’ın ikinci haftasında Başkent Kartlara yatırılacak ve ödeme bilgileri SMS ile bildirilecek.