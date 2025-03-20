Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine giderek Dilek İmamoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası Yavaş, Saraçhane’ye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Tayvan’dan Türkiye’ye döndü. Yavaş, sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki ailesini ziyaret etti. Burada Dilek İmamoğlu ile görüşen Yavaş daha sonra Saraçhane’de bulunan İBB Binasına geldi. Mansur Yavaş burada partililer tarafından karşılandı.