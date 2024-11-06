Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, 18 yıllık özlemin ardından dünyaya gelen ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu bir tedavi sonrası yaşam mücadelesini kazanan üçüzler 2 yaşına girdi. Üçüzler için Anka Hastanesi’nde doğum günü partisi düzenlendi.

Gaziantep’te yaşayan ve çocuk sahibi olabilmek için birçok kez tedavi gören 43 yaşındaki Zeynep Sucu ile 47 yaşındaki Hüseyin Sucu çiftinin çocuk özlemi,18 yıl sonra Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde son bulmuştu. Bir bebek beklerken 3 çocuk sahibi olan çiftin erken doğum nedeniyle sağlık problemleri bulunan bebekleri 85 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti. 2 kız ve bir erkek bebek sahibi olan çiftin, Ayça, Ayda ve Arda isimlerini verdikleri bebekleri 2 yaşına girdi. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu bir tedavi sonrası yasam mücadelesini kazanan ve sağlıklı bir şekilde 2 yaşına giren bebekler için ANKA Hastanesi’nde doğum günü partisi düzenlendi.

Sucu çifti bebeklerini hayata bağlanmasını sağlayan ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibine bu güzel sürpriz için teşekkür etti.

Sucu çifti, ” Bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde yaş aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bebeklerimizin tedavi sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle ve bu güzel sürpriz için Prof. Dr. Ercan Sivaslı, ekibi ve hastaneye teşekkür ederiz” dedi.

“Prematüre doğan bebekler için doğum sonrası takip ve tedavi sürecinin önemine dikkat çeken ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu, Neonatolaji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, " Bebeklerimiz erken doğum nedeniyle sağlık problemleri bulunuyordu. Yenidoğan Yoğun Bakımda uygulanan tedavi sonrası yaşama tutundular. Şu an 2 yaşındalar. Bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde yaş aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Farklı etkenlerle bazı bebekler dünyaya riskli geliyor. Bu bebekler çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olduğu için organ gelişim bozuklukları, değişik organ hasarları olabilecek bebekler. Bu yüzden her anlamda çok iyi takip ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Yaşatılmaları ancak özel bakımla mümkün olabiliyor. Özelikle yeni doğan dönemi bu açıdan büyük önem taşıyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlıyoruz. Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuştururken, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli desteği veriyoruz. Çocuklarımızın takibini yapmaya devam edeceğiz. Onların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.