Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlandı. Hastane Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, büyük özveri ve azimle çalışan hemşirelere tek tek teşekkür ederek, çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Tüm hemşirelerin ve hastanede çalışanlarının katıldığı etkinlikte pasta kesilip, hemşirelere özverili çalışmaları için teşekkür belgesi verildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, "Hemşireler ortaya koydukları disiplinli, özverili, sabırlı, hoşgörülü tutumları ile sağlık ekibinin her zaman temel taşlarından biri olmuştur. Günün 24 saati insanların sağlığı için kendi yaşamlarından da ödün vererek, fedakarca hizmet eden hemşirelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm hemşirelerin günü kutlu olsun" dedi.

Mesleğini merhamet, şefkat ve özveriyle yapan tüm hemşirelerin gününü kutladıklarını dile getiren Genel Müdür Yardımcısı ve Başhekim Fırat Dalgıçer de, "Zor günlerde kahramanca ve fedakarca bazen kendi sağlıklarını bile hiçe sayarak görevini yapan tüm milletimize, şifa dağıtan sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varlar" diye konuştu.

Hastanede görev yapan hemşireler ise hatırlanmanın çok güzel olduğunu belirterek hastane yönetimine bu güzel gün için teşekkür etti.