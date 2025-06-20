Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınına müdahale etmek isteyen bir traktör yanarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Serhatlı (Kınık) Köyünde anız yangını meydana geldi. Durum üzerine itfaiye ekiplerine haber verilirken aynı zamanda köylülerden Mehmet Tunç, traktörüyle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Bu esnada alevlerin arasında kalan traktör alev alarak yanmaya başladı. Cayır cayır yanmaya başlayan traktör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda traktör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.