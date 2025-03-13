Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andıç, Milli Egemenlik İlkokulunda heimlich manevrası ile öğrencisini kurtaran öğretmenle bir araya geldi.

Müdür Andıç, sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş’u ders sırasında ziyaret ederek, 1. sınıf öğrencisi Emrecan Şahin’e uyguladığı heimlich manevrası sayesinde hayatını kurtarmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Öğretmen Karakuş’un gösterdiği soğukkanlılık ve özveri, Andıç tarafından övgüyle karşılandı.

Daha sonra Emrecan Şahin’in dersine de giden Müdür Andıç, minik öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Andıç, eğitim camiasında her bireyin değerli olduğunu, öğretmenlerin yalnızca eğitmen değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden kahramanlar olduklarını ifade etti.