Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Türkiye-Libya ekonomik iş birliğini fuarcılık alanında ilerletmek için önemli bir adım atıyor. Libya Genel Fuarlar Kurumu Başkanı Esam Abujella Aloul, ANASİAD’ın davetlisi olarak Mayıs başında Bursa’ya geliyor.BURSA (İGFA) - ANASİAD heyetinin geçtiğimiz aylarda Libya’da yaptığı görüşmeler sonrasında gerçekleştirdiği yapılan davetle Bursa’da fuarcılık ve ticari iş birlikleri masaya yatırılacak.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, ziyaretin sadece nezaket amaçlı olmadığını, yapı, tekstil, otomotiv yan sanayi ve tarım makineleri gibi sektörlerde ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Birkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık ile de görüşmeler planlandığını duyurdu.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Osama Alsherif’in katkalarına vurgu yapan Birkan, “Bursa ve Trablus’ta sektörel fuarlar düzenlemek için ortak zemin oluşturacağız” dedi.

Aloul’un ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik diplomasiyi güçlendireceği ve firmaların doğrudan buluşabileceği platformlar kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.