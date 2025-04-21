Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Akdeniz Cami Müberra Mert 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim alan minikler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşadı.

Müberra Mert 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören ve Kur’an’a geçen minik öğrenciler için ’Kur’an-ı Kerimi Okumaya Geçiş Programı’ düzenlendi. Kur’an okumayı yeni öğrenen minik öğrenciler, öğreticilerinin rehberliğinde Kur’an-ı Kerimden ayetler okudular. Dua, sure, ilahiler, şiirler okuyan minikler anne babalarının gururu oldu.

Programa İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, daire personeli, Kur’an Kursu öğreticileri ,öğrenci velileri ve STK temsilcileri katıldı. Programda Kur’an okumaya başlayan öğrencilere kendilerinin hazırladığı taçlar takıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Miniklerin heyecanlı anlarına ortak olan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "Kur’an okumayı öğrenen yavrularımıza Kur’an ile huzurlu bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, onları yetiştiren anne babalarına ve hocalarına teşekkür ediyorum. Bu evlatlarımızın Kur’an-ı Kerimi küçük yaşta öğrenmeye başladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah bu evlatlarımızın hafız olmalarını da Rabbim nasip eylesin. Bu vesile ile yavrularımızı yetiştiren Kur’an kursu öğreticilerimize, velilere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program miniklere hediye takdimi ve pasta kesimi ile son buldu.