Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Anadolu Arastası’nın yapımı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden iş birliği yetkisinin alındığını belirterek, yakında burası için protokol imzalayacaklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Anadolu Arastası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi’nin iş birliğinde tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Arastası’nın proje koordinasyonunu yürüten Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 2024 yılı olağan genel kurulu Balat Mahallesi’ndeki kooperatif binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve hemşehri derneklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği için meclislerden yetki aldıklarını belirtti. Bazı konuların netleşmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, inşaatların durumunu yeniden inceleyeceklerini ve imar haklarıyla ilgili bir çalışma yapacaklarını açıkladı.

Genel kurulda 2024 yılı faaliyet raporu, detaylı bilanço, gelir gider cetveli ve Denetleme Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu da oy birliğiyle ibra edildi. 2025 yılı tahmini bütçesi de oy birliğiyle kabul edilirken, kooperatif aidatının Mayıs ayında 5 bin lira, sonraki genel kurula kadar ise aylık bin lira olması kararlaştırıldı.