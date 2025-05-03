Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği İstanbul Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı 4-3’lük skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Bu önemli galibiyetle birlikte Trabzon ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala 3.’lük kupasına bir adım daha yaklaştı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi’nin 19. haftasında önemli bir galibiyete imza attı. Faroz Futbol Sahası’nda İstanbul Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, üstün bir performans sergileyerek sahadan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzon ekibi, bu sezon kendi sahasında namağlup unvanını korumayı başardı.

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Ligin bitimine 3 hafta kala zirve mücadelesini sürdüren bordo-mavililer, 20. haftada ODTÜ Teknokent Spor Kulübü’nü mağlup etmeleri halinde 3.’lük kupası için önemli bir avantaj elde etmiş olacak.