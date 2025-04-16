Amerika’da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olduğu için ellerini kısıtlı kullanan 20 yaşındaki Ledesa Arias, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan operasyonla artık parmaklarını kullanabilecek.

Amerika’nın Washington eyaletinde yaşayan Seattle şehrinde yaşayan halk arasında ’Kelebek’ hastalığı olarak bilinen epidermolizis bülloza rahatsızlığına doğuştan sahip lise öğrencisi 20 yaşındaki Ledesa Arias iki elini de kullanamıyordu. Ülkesinde hastalığının tedavisini arayan Ledesa Arias, elle tutulur bir sonuç alamadı. Ledesa Arias ve 43 yaşındaki annesi Ledesa Natali tedavi için araştırmalara başladı. Araştırmaları sonucunda Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır vesilesiyle 1 yıldır Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul’u keşfetti.

Amerikalı hastanın parmakları Eskişehir’de açıldı

Eskişehir’de muayeneleri yapılan Ledesa Arias’ın ameliyat edilmesine karar verildi. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 25 kelebek hastasını ameliyatla iyileştiren Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul ve ekibinin yaptığı 1 saatlik operasyon sayesinde lise öğrencisinin iki elinin parmakları da açıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Ledesa Arias, yakın zamanda ellerini kullanacak.

"Amerikalı hastanın 10 parmağını da açtık"

Amerikalı hasta için konuşan ve ünü yurtdışına kadar yayılan Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul, "Ariana isimli Amerikalı bir hastamız. Onlar kendisi Amerika’dan sosyal medya aracılığıyla, Instagram aracılığıyla Türkiye’deki derneklere ulaşıyorlar. Ve kızının ellerinin açılması için dernekten yardım talep ediyorlar. Dernek de bu ameliyatı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, bizim plastik cerrahi kliniğinde yapıldığını öğrenip hastayı bize yönlendiriyorlar. Ardından hasta Amerika’dan Eskişehir’e geliyor. Her iki elinin kapalı olan parmaklarını biz değerlendirdik ve tüm parmaklarını açabileceğimizi söyledik. Ardından tüm tahlil ve tetkiklerini yaptıktan sonra hastayı biz ameliyata aldık. Ameliyatla hastanın 10 parmağını da açtık. Hasta yaklaşık iki ay sonra on parmağıyla rahat bir şekilde yemeğini yiyebilecek, elbiselerini giyebilecek, kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek hale gelecektir" dedi.

"Bu ameliyat kesinlikle hayatımı değiştirdi"

Ellerini kullanabileceği için çok mutlu olan 20 yaşındaki Ledesa Arias, "Bu ameliyat kesinlikle hayatımı değiştirdi, çünkü sağlık durumum nedeniyle yıllar içinde ellerim dağılmıştı ve maalesef ülkemde bu tür bir el ameliyatı yapmak çok zor. Şans eseri, buradaki doktoru bulduk ve ameliyatı gerçekleştirdi. Artık sanırım gelecekte eskiden yapamadığım şeyleri gerçekten yapabileceğim" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Ledesa Arias’ın annesi 43 yaşındaki annesi Ledesa Natali, "Karmaşık duygular içindeyim çünkü bilirsiniz, buraya gelip hemen bir çözüm bulabileceğimizi beklemiyorduk. Dr. Kadir’i bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Ona Instagram’dan mesaj attığımda bana cevap verdiğini ve bana bu teklifi sunduğunu hatırlıyorum. Bana, ’Kızınızın ellerinin fotoğraflarını gönderin’ dedi. Kontrol etti ve ’Evet, bunu yapabilirim’ dedi. Ve yaptı. Gerçekten, gerçekten çok mutluyum çünkü kızımın hayatı değişecek. Teşekkür ederim" diye konuştu.