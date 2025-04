Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2 milyon 827 bin TL maliyetli Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesinin Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın gençlere verdiği özel önem doğrultusunda, Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’de, sporun her alanında takımların ve sporcuların yanlarında yer almayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Sümer Spor Kompleksi’nde Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tören alanında çiçeklerle karşılandı. Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör spor kulüpleri yöneticileri ile futbolcuları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin sporcu dostu ve sporun merkezi olmasını amaçladıklarını belirterek, "2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak altın madalyamızı aldık. Bu anlayış içerisinde hizmet etme ve daha çok geliştirerek, sporun başkenti olma yönünde irade göstererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Şehrin markası Kayserispor’a İstanbul’daki Fenerbahçe maçında başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Büyükkılıç, bu kapsamda altyapıya gerekli desteğin verilmesini vurgulayarak, Kayseri’de yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. marifetiyle her alanda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek liderliğinde ErVa ile ilgili yapılan çalışmaları takdirle anarak, sporcunun her alanda ahlaklı, yerli ve milli anlayışla yetişmesi için destekleyeceklerini kaydetti. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ belediye ödülü adıklarını ifade etti ve gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, tüm katılımcıları millet bahçesinde gerçekleşecek olan 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’ne davet etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri’nin 160 bin lisanslı sporcusu olduğuna dikkat çekerek, "Spor Kayseri’de yapılır. Kayseri’de eğer spor yapmak istiyorsanız herhangi bir mazeret yok. Hem belediyelerimiz hem valiliğimiz ciddi manada gayret gösteriyor. Her geçen gün spora ve sporcuya verilen değerin arttığı bir şehirde çok miktarda madalya alacığımız kanaatini taşıyorum. Belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten emek veriyorlar, sporun ve sporcunun yanında duruyorlar" şeklinde konuştu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise amatör spor kulüpleri olarak amaçlarının, vatan, millet, bayrak sevgisi olan çocuklar yetiştirmek ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu kaydetti. Önal, "Bu doğrultuda bize her zaman destek olan Sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere, bize başkanlıktan ziyade ağabeylik yapan ve her zaman yanımızda olan ve dimdik duran Memduh Başkanımıza, maddi, manevi destek veren Hüseyin Akay Başkanımıza, Gençlik, Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından tören kapsamında, Kayseri’deki amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, amatör sporcularla bir araya gelerek, verilen malzemelerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti. Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Dağıtım Töreni kapsamında, kulüplere, 500 adet dijital antrenör şortu, 2 bin 600 adet eşofman takımı, 2 bin 600 adet forma takımı, 4 bin adet müsabaka çorabı, 500 adet futbol topu, 50 adet bandaj, 50 adet dişlik, 50 adet spor ayakkabı, 80 adet boks forma şort ve 50 adet boks eldiveni olmak üzere 2 milyon 827 bin 350 TL maliyetle toplam 6 bin 880 adet malzeme desteği sağlandı.