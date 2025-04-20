Amasya’da kar yağışı ve sonrasında oluşan zirai don nedeniyle zarar gören arazilerdeki tespit çalışmalarını sürdürüyor.

10-12 Nisan tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve don olayı çiçek açan meyve ağaçlarında büyük çapta zarara yol açtı. Ayrıca ürün ekili arazilerde de zarar görüldü. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başladıkları zarar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde yaşanan ve ilimizde de etkisini gösteren zirai don olayı nedeniyle, il müdürlüğümüz teknik personelince sahada tespit ve değerlendirme çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir. Üreticilerimizin yanında olmaya, bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.